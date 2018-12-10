أخبار مصر | "طاقة النواب" يوافق على إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طاقة النواب" يوافق على إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسب المذكرة الإيضاحية، وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، لاسيما أن التحالف يهدف إلي معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إدراكا من الدول الأعضاء بأن الطاقة الشمسية توفر للدول الغنية بها فرصًا لا مثيل لها لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يتمتع التحالف بالشخصية القانونية وتتمتع أمانة التحالف بالامتيازات والحصانات والمزايا الضريبية اللازم لاضطلاع الأمانة بمهامها بموجب اتفاق الدولة المضيفة، كما يحق للأعضاء تقرير اتفاقيات منفصلة بالامتيازات والقيود إذا لزم الأمر.
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