أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، حول تعديل مسمى الجمعية المصرية للقانونين المتصلين بالثقافة الفرنسية، إلى الجمعية المصرية للقانونيين الفرانكوفون والمقيِّدة برقم 237 لسنه 1993.
علي أن تلتزم الجمعية بنشر مخلص قيد تعديل النظام الأساسي لها على الموقع الإليكتروني أن تيسر وبجريدة الوقائع المِصرية.
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