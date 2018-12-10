أخبار مصر | بشرى سارة للصحفيين.. بدء موسم العمرة بالتقسيط دون فوائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للصحفيين.. بدء موسم العمرة بالتقسيط دون فوائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المُشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو، حيث يدفع ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة، والباقي سيكون على ستة أشهر خصمًا من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسؤول اللجنة.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الأوراق المطلوبة، هي جواز سفر مُميكن صالح لمدة (سنة)، عدد (4) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.