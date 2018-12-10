أخبار مصر | بشرى سارة للصحفيين.. بدء موسم العمرة بالتقسيط دون فوائد

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أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المُشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو، حيث يدفع ٥٠٪ من قيمة الرحلة، والباقي سيكون على ستة أشهر خصمًا من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسؤول اللجنة.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الأوراق المطلوبة، هي جواز سفر مُميكن صالح لمدة (سنة)، عدد (4) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.
وأضاف أن الحجز يبدأ الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر ولمدة (أسبوع) بمقر النقابة بالدور الثالث، ويُضاف مبلغ (200جنيه ) للمرافق من غير أعضاء النقابة، ويبدأ الحجز من غداً الثلاثاء الموافق ١١ديسمبر، مشيرًا إلى أن الرحلة ستكون على مدار عشرة أيام تبدأ ٢٢ يناير حتى ٣١ يناير بمستوى خمس نجوم في مكة والمدينة، على أن تكون العودة من المدينة المنورة والسفر إلى جدة ومنها إلى مكة.
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