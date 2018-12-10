أخبار مصر | برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد في طلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، أن ما يحدث بمثابة إهدار لمليارات الجنيهات على مستوى جميع المحافظات، مُطالبًا بتشكيل لجنة محايدة لفحص وحصر جميع المعدات داخل دواوين المحافظات، والمدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، ووضع سياسة واضحة وحاسمة لاستغلالها أفضل استغلال، بدلا من تخزينها وتعرضها للتلف.
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