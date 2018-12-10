أخبار مصر | برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتهم المحافظات بإهدار المليارات بسبب المعدات المخزنة ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، سرعة إجراء تحقيقات عاجلة حول وجود معدات داخل مختلف المدن والمراكز والوحدات القروية على مستوى محافظة الفيوم، ولا يتم استخدامها في أغراضها خاصة عمليات النظافة.

وأكد في طلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، أن ما يحدث بمثابة إهدار لمليارات الجنيهات على مستوى جميع المحافظات، مُطالبًا بتشكيل لجنة محايدة لفحص وحصر جميع المعدات داخل دواوين المحافظات، والمدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، ووضع سياسة واضحة وحاسمة لاستغلالها أفضل استغلال، بدلا من تخزينها وتعرضها للتلف.