شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الأسبوع السادس عن مبادرة «صوتك مسموع» أمام وزير التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقرير الأسبوع السادس عن أعمال مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

أكد التقرير أن محافظات كفر الشيخ والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية هي أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تفاعلوا مع المبادرة، مشيرًا إلى وجود نشاط ملحوظ في الرد على الشكاوى هذا الأسبوع بمحافظتى القاهرة وبورسعيد بنسبة 86.6% و84.6 % على الترتيب.

وشدد شعراوي على كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية.

وأشار الوزير إلى أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها حتى الآن 14117 رسالة، منها 3424 شكوى تم حل عدد 89.8% من الشكاوى، لافتا إلى أن إجمالى عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة، سواء من خلال الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل خلال الأسبوع السادس، بلغت 1242 رسالة، منها 600 شكوى، تم حل 89.9%، موضحاً أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر رقم «الواتس آب» بلغت 1100 رسالة، من بينها حوالي 538 شكوى تم حل 90% وجار حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات، كما تبين من التقرير. وقال إن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.

وتضمن التقرير، الذي تلقاه اللواء محمود شعراوى، أن البريد الإلكترونى للمبادرة تلقى 16 رسالة وتم الرد عليها والتعامل معها بالكامل، واستقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على «الفيس بوك» 126 رسالة، بلغ عدد الشكاوى 56، وتم الرد على 92.7%، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة (ت: 15330) 33 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة.

وأوضح التقرير أن هناك تنوعا في الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوع السادس، حيث جاءت شكاوى التي تتعلق بالإشغالات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى التي وصلت للمبادرة بلغت 272 شكوى، تليها القمامة بعدد 129 شكوى، والفساد 84 شكوى، والتعدى على الأراضى الزراعية 79، ومخالفات البناء 67 شكوى.