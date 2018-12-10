شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنشئ أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف، الاثنين، بشأن مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة. ويقع المشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحجم استثمارات 200 مليار جنيه، ويعد أكبر مشروع بتروكيماويات بالشرق الأوسط، يوفر 48.000فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

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