شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: بدء موسم العمرة لأعضاء النقابة بالتقسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو، حيث يدفع ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة والباقي سيكون على ستة أشهر خصمًا من البدل أو الراتب أو المعاش، دون فوائد، ويتم الاستفسار عن الإجراءات مع مسؤول اللجنة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة هي جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)، عدد (4) صور فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.

ويبدأ الحجز، الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر ولمدة أسبوع، بمقر النقابة بالدور الثالث. ويضاف مبلغ 200 جنيه للمرافق من غير أعضاء النقابة.

وأشار الزناتى إلى أن الرحلة ستكون على مدار عشرة أيام، تبدأ ٢٢ يناير حتى ٣١ يناير بمستوى خمس نجوم في مكة والمدينة، على أن تكون العودة من المدينة المنورة والسفر إلى جدة ومنها إلى مكة.