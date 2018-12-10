شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تطالب استبعاد مقاهى الشيشة خارج المدن.. ورئيس البرلمان: حرية شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون المحال العامة يصب فى مصلحة المواطن ومن القوانين المهمة التى يتم إصدارها لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

وأشارت ناشد، إلى أن المادة "24" من مشروع القانون الخاصة بالشيشة تحتاج لنقاش، مضيفة: "أرفض الشيشة فهى بعدما كانت خاصة بالطبقات الدنيا أصبحت للطبقات العليا"، مطالبة أن يكون الترخيص للمحلات التى يتم فيها تعاطى الشيشة خارج المدينة.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الشيشة موجودة فى اليابان وجنيف وموسكو وصناعة الشيشة تتصدر الصناعة فى العالم كله، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لاستخدامها رغم أنها حرية شخصية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قـانونين، الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، متابعًا: "نناقش قانون المحال العامة وليس الشيشة ".