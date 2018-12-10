شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة: نستهدف الاستمرار فى صدارة المستثمرين داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، سعادته من مشاركة مفوضة عن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية للتجارة فى إفريقيا، فى مؤتمر افريقيا 2018، مشددا على نية بريطانيا أن تظل المستثمر الأول فى مصر.



السفير البريطانى لدى القاهرة

وقال السير آدامز :"سعيد بمشاركة مفوضة جلالة الملكة للتجارة في أفريقيا فى مؤتمر #Africa2018، تنوى بريطانيا أن تكون المستثمر الأول ضمن مجموعة الـG7 بحلول عام 2022 و أن تظل المستثمر الأول فى مصر"، وأضاف :" خطوة جديدة فى قصة الشراكة بين بريطانيا و مصر، شركة BP زادت استثماراتها في مصر و شاركت فى الاستحواذ على 45% من امتياز نور، هناك مجال لتحقيق المزيد من النجاحات التى ينتج عنها نمو اقتصادى متبادل و خلق فرص عمل".