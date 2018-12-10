- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة: نستهدف الاستمرار فى صدارة المستثمرين داخل مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، سعادته من مشاركة مفوضة عن ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية للتجارة فى إفريقيا، فى مؤتمر افريقيا 2018، مشددا على نية بريطانيا أن تظل المستثمر الأول فى مصر.
السفير البريطانى لدى القاهرة
وقال السير آدامز :"سعيد بمشاركة مفوضة جلالة الملكة للتجارة في أفريقيا فى مؤتمر #Africa2018، تنوى بريطانيا أن تكون المستثمر الأول ضمن مجموعة الـG7 بحلول عام 2022 و أن تظل المستثمر الأول فى مصر"، وأضاف :" خطوة جديدة فى قصة الشراكة بين بريطانيا و مصر، شركة BP زادت استثماراتها في مصر و شاركت فى الاستحواذ على 45% من امتياز نور، هناك مجال لتحقيق المزيد من النجاحات التى ينتج عنها نمو اقتصادى متبادل و خلق فرص عمل".
جيفرى آدامز
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة: نستهدف الاستمرار فى صدارة المستثمرين داخل مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .