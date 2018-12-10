شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة توعية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي ندوة توعية للمهندسين واﻹداريين العاملين بهيئة الصرف بديوان عام الهيئة بالجيزة حول التحديات التي تواجه الشأن المائى فى مصر وجهود الوزارة ممثلة في استراتيجية تنمية الموارد المائية وتنقيتها وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية ورفع كفاء الكوادر الفنية وتعزيز آليات التوعية بأهمية نقطة الماء فى مصر.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الرى والشرب والأغراض المنزلية والصناعة والملاحة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام الحضور من مهندسين وفنيين واداريين بنشر التوعية المائية بين مواطني محافظات مصر المختلفة لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها والتأكيد علي مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تمت مناشدة المرأة المصرية من أجل تفعيل دورها الهام فى توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل كذلك تم التأكيد على دور المسئولين من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة بضرورة نشر ثقافة التوعية وترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وحماية نهر النيل وكافة المجاري المائية من التعديات.