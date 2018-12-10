شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ الدولى يودع الوفود المشاركة فى "منتدى أفريقيا 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع مطار شرم الشيخ الدولى على مدار اليوم الاثنين، ضيوف مصر المشاركين فى منتدى أفريقيا 2018 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-9 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وغادر المطار العديد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين وعددا من المسئولين من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولى ولفيف من الشخصيات العامة. وقد قام الطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بمتابعة الاستعدادات الأمنية والتجهيزات الخاصة بالمطار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات ضيوف المنتدى.

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