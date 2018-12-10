شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية: الخريجون لديهم فرصة الحصول على شهادات كبرى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن الأكاديمية حصلت على دعم كبير من كافة الدول الغربية، وأصبحت شهاداتها معتمدة دوليا وخريجوها يستطيعون الحصول على شهادات فى عدد من المجالات منها مجال الهندسة والحصول على شهادة من كبرى جامعات إنجلترا.

وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع الدورة العادية 23 للمكتب التنفيذى الوزارى الغربى للسياحة، أن الأكاديمية تعتز بالتعاون والدعم الكبير الذى تتلقاه من كافة الدول العربية، وتفتخر بوجودها فى دولة المقر مصر، وتشعر بالفخر تجاه ذلك والميل فى المزيد من التعاون الدولى.

بينما قالت رولى معايعه وزير السياحة الفلسطينية، إن المجلس التنفيذى يعمل على تطوير السياحة فى المجتمعات العربية وجذب المزيد من السياحة إلى الدول العربية.

وأضافت خلال كلمتها بالاجتماع، أن المجلس يعمل على التنمية المستدامة وتنمية حركة السياحة وعلى الرغم من وجود عدد من المتغيرات فى الساحة العربية ولكن التقارير تشير إلى زيادة نسبة السياحة للدول العربية فى السنوات الأخيرة، وهى مؤشر إيجابى لكافة الدول.

وأشادت وزيرة السياحة الفلسطينية باختيار القدس عاصمة للسياحة العربية، وذلك نظرا لمكانه القدس وربط العرب بها، والتى ستبقى عربية الهوية والانتماء.