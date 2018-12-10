شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام نقابة الصحفيين يعلن بدء موسم العمرة بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو حيث يدفع 50%‏ من قيمة الرحلة والباقى سيكون على ستة أشهر خصما من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصما من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسئول اللجنة .

وأوضح الزناتى فى بيان، أن الأوراق المطلوبة هى جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة و4 صورة فوتوغرافية الخلفية بيضاء، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومى.

وأضاف البيان أن بدء الحجز غدا الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر ولمدة أسبوع بمقر النقابة بالدور الثالث، ويضاف مبلغ (200 جنيه ) للمرافق من غير أعضاء النقابة ويبدأ الحجز من غدا الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر. وأشار الزناتى، إلى أن الرحلة ستكون على مدار عشرة أيام تبدأ 22 يناير حتى 31 يناير بمستوى خمس نجوم فى مكة والمدينة على أن تكون العودة من المدينة المنورة والسفر إلى جدة ومنها إلى مكة .

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