شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تطلق حملة للتوعية بأضرار الأدوية المغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف العبد، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، إن اللجنة أطلقت حملة توعية بالأضرار الناتجة من استخدام الأدوية البيطرية المغشوشة، وخطورة تأثيرها على الثروة الحيوانية، وتسببها فى نفوق كثير من الحيوانات وعدم جدواها، مشيرا إلى هذه الأدوية تتسبب فى تفحل المرض، وانتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان للإنسان.

أوضح العبد، فى بيان، أنه حرصا من اللجنة على صحة المواطن المصرى، وكذلك حماية صناعة الأدوية من الغش التجاري، مع بداية عام 2019، أطلقت اللجنة تلك الحملة، بعنوان (دواء سليم ..ثروة حيوانية آمنة..غذاء مفيد)، لتشجيع صناعة الأدوية البيطرية الوطنية، وتسهيل الاستثمار فيها، والتحذير من استخدام أدوية مجهولة المصدر، بمشاركة مجتمعية وإعلامية وبإشراف الأطباء البيطريين المتخصصين.

و دعا دكتور يوسف العبد رئيس اللجنة، كافة المستثمرين والإعلاميين والأطباء، بالمشاركة والتوعية في هذه المبادرة الهامة، حفاظاً علي الصحة العامة وحماية صحة المصريين والصناعة الوطنية، والاستثمارات التى تقدر بمليارات الجنيهات.