شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 2019 سيشهد بدء العمل بصندوق تنمية موارد النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد الغندور عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، تفعيل صندوق تنمية موارد النقابة طبقا للقانون، على أن يبدأ العمل به بداية من عام 2019، لافتا إلى أن الصندوق يكفل الحق فى جمع التبرعات، بعد اعتماد لائحة صندوق تنمية الموارد بنقابة البيطريين.

وأضاف الغندور فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن الصندوق سيساعد فى دعم المنشآت البيطرية وكذلك الأطباء البيطريين للوصول إلى الكفاءة المطلوبة خلال الفترة المقبلة موضحاً أن مجلس النقابة السابق جهز المشروع وناقشه، ثم نوقشت بنوده مرة أخرى خلال المجلس الحالى، وتم التطرق إلى بعض الآليات التنفيذية الخاصة بالصندوق منها كيفية جمع المبالغ المالية وأوجه صرفها.

وأوضح الغندور، أنه تم مناقشة أوجه الاستفادة من الصندوق لما فيه صالح المهنة من أجل الحصول على خدمة مميزة مقابل المبالغ التى يتم دفعها،كذلك تم مراجعة البنود القانونية الخاصة بإنشاء الصندوق مشيرا إلى أن عام 2019 سيشهد بداية العمل بصندوق تنمية الموارد بنقابة الأطباء البيطريين وموضحا أن الصندوق يستهدف منه دعم عمل الأبحاث للأطباء البيطريين وتطوير البنية التحتية للمنشآت وتنظيم دورات لرفع كفاءة الأطباء البيطريين بشكل مباشر.