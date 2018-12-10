تأجيل محاكمة 120 متهمًا في قضية "الذكري الثالثة للثورة" لـ 25 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الاثنين، محاكمة 120 متهما في إعادة اجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 25 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة، لشهادة 3 من الخبراء الاجتماعين، بشأن المتهمين يوسف صابر منصور، وأحمد وجيه، ومصطفي حامد، الذين شرحوا الحالة الاجتماعية للمتهمين الأحداث.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضي.

كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة سنة، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.