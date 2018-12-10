تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكي في قضية الرشوة.. وتغريم شاهد لعدم حضوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رئيس حي الموسكي، لاتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه مقابل تغيير نشاط محل، لجلسة 14 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، وتغريم الشاهد الأول لعدم حضوره.

صدر القرار برئاسة المستشار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة وهشام الدرولي، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول، في القضية رقم 3067 جنايات الموسكي والمتهم فيها رئيس حي الموسكى بتهمة طلب وتلقى رشوة مالية 100 الف جنيه، أن المتهم بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب من محمد عبد الحى محمد لنفسه مبلغ مائة الف جنيه، أخذ منها مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط محل ملك محمد عبد الحى وأخر، للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء والصادر بجلسة رقم ٩٥ المنعقدة بتاريخ 1 / 11 / 2017 بعدم التصريح بإعلانات جديدة على النحو المبين بالتحقيقات.