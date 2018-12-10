برلمانية تطالب بمنع الشيشة و"عبدالعال": حرية شخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

انتقدت النائبة سوزي ناشد، انتشار الشيشة بالمقاهى والكافيتريات، مطالبة بالسماح بترخيص تلك المنشآت في أماكن بعيدة، قائلة: "ياريت نرخصها في الصحراء.

وأضافت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة قانون المحال العامة، أن الشيشة كان يستخدمها الطبقات الدنيا، وأصبحت الآن في متناول كافة طبقات المجتمع.

من جانبه داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائبة سوزي ناشد، قائلا: "سافرت اليابان وموسكو وجدت الشيشة فيها".

وتابع: "صناع الشيشة نجحوا في تصديرها لعدة دول فى العالم، مؤكدًا، ضروة وضع ضوابط لانتشار المقاهي".

وقال "عبدالعال"، إنه لا يمكن منعها باعتبار ذلك حرية شخصية.