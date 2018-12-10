"الآثار" تفتتح معرضا لـ135 عملا بقصر محمد علي بالمنيل.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، الخميس المقبل، معرضًا فنيًا تحت عنوان "ملتقى فناني الآثار الأول" في تمام الحادية عشر صباحًا بقاعة العرض الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن هذا المعرض، الأول لعرض أكثر من 135 عملاً فنيًا قدمه 45 مشاركًا من العاملين بوزارة الآثار؛ ويهدف إلى إلقاء الضوء على هؤلاء الموهوبين لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه موهبتهم لصالح العمل.

وأوضحت كمال، في بيان اليوم، أن المعرض سيستمر حتى يوم 23 من الشهر الجاري، وهو يعرض العديد من المجالات الفنية المختلفة مثل الرسم والتصوير والتصوير الفوتوغرافي والنحت والقصص المصورة ولوحات موزاييك واشغال خشب وزجاج معشق واشغال فنية واشغال معادن وخزف ونسيج.

وأضافت أنه من المقرر تنظيم هذا المعرض في ديسمبر من كل عام.