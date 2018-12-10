نقيب الصيادلة: تعديل اللائحة الداخلية للنقابة حق أصيل للجمعية العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أن تعديل اللائحة الداخلية للنقابة حق أصيل للجمعية العمومية، وفقا للمادة "29" الفقرة "2" ، والتي تنص على اختصاص مجلس النقابة باقتراح اللائحة الداخلية ، ولائحة تقاليد المهنة، وما يري إدخاله عليهما.

وأضاف أن المادة "3" الفقرة "3" تنص على أن حسن السير والسمعة يعد شرطا من شروط العضوية، واستمرارها، وأحد شروط القيد.

وأشار إلى أن هناك بعض "المتشككين" الذين روجوا عددا من الشائعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة وشق الصف، بعدم الدعوة لإجراء الانتخابات، حيث تم توجيه الدعوة للانتخابات في موعدها .

ودعا نقيب عام الصيادلة، إلى التكاتف، وتجنب الشائعات والأخبار "المغلوطة " من أجل تحقيق مصالح جموع الصيادلة وتطوير المهنة.​