الحكومة تكشف عن أكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط- إنفوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، إنفوجرافيك لإنشاء مصر لأكبر مجمع بتروكيماويات في الشرق الأوسط. وأوضح الإنفوجراف، أن المشروع يقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحجم استثمارات 200 مليار جنيه، على مساحة 5 ملايين متر. ومن المقرر تنفيذ المشروع في 5 سنوات، على أن يوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويًا، و3 خطوط لاإتاج البولي ايثيلين، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين.

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