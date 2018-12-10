"الصحة": فحص 204 آلاف طالب بمبادرة فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن فحص ٢٠٤ آلاف و٧٥٢ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق مبادرة مسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحتى ظهر اليوم الإثنين.

وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية، اليوم، أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٤٥ ألفا و٩٤ طالب، وأسيوط ٣٧ ألفا و٩٠٠ طالب، والبحيرة ٣٧ ألفا و٢٨ طالبًا، والقليوبية ٣١ ألفا و٢٠٢ طالب، والفيوم ٢٤ ألفا و٥٠ طالبًا.

وبدأ مسح طلاب المرحلة الثانوية مطلع ديسمبر الجاري، ويستمر حتى أبريل ٢٠١٩.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .