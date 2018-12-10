"الصحة": فحص 15.5 مليون مواطن منذ انطلاق مسح فيروس سي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين جرى فحصهم وصل إلى ١٥ مليونًا و٥٣٣ ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى ظهر اليوم الاثنين.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الغرفة المركزية للمبادرة استقبلت اليوم ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وهم اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب للتنمية الرياضية، والدكتور رزق السيد مسئول الحملة بالوزارة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية.

وأوضح في بيان اليوم، أنه جاري مناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين في إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عمل ماراثونات رياضية ترويجية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسية.

وفِي سياق متصل، أشار مجاهد إلى تدريب ٣٠ فريقاً طبياً، صباح اليوم، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء من " أطباء وصيادلة، وإداريين ومدخلي بيانات" للعمل فى نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، لافتاً إلى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى قصر العيني.