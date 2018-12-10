متحدث "النواب" مهاجمًا الحكومة: مصر الدولة الكبيرة القوية "غرقت في شبر ميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، تحذيرات للحكومة؛ بسبب عدم استعدادها لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار. وقال حسب الله: "للأسف مصر الدولة الكبيرة والقوية غرقت في "شبر ميه" الأسبوع الماضي نتيجة هطول بعض الأمطار غير الغزيرة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال: "إننا هنا من تحت قبة البرلمان نوجه جرس إنذار إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، لا نريد كل عام أن نغرق في "شبر ميه".

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