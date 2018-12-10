"زراعة النواب" توصي بتقنين وضع مثلث بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أوصت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بتقنين وضع منطقة المثلث بمحافظة بورسعيد وفقا للقواعد التي تنظمها الدولة.

وشددت اللجنة على وقف الطريق الواقي ببحيرة المنزلة لحين انتهاء اللجنة المشكلة لحصر منطقة المثلث من عملها على ألا يضار أحد من المواطنين، ومراعاة الكتلة السكنية الموجودة سواء المدارس أو عمليات التطوير التي تتم على أرض الواقع.