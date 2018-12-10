شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس عبدالله الزغبي سكرتيرًا عامًا للإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 745 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2018 بتكليف المهندس عبدالله الزغبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، بالعمل سكرتيرا عاما للمحافظة، خلفا محمد عبد السلام الصيرة الذي بلغ سن المعاش.

وشغل الزغبى العديد من المناصب منها العمل رئيسا لقرية أبوخليفة – مركز ومدينة القنطرة غرب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية.

وحصل على عدة دورات منها : دورة الإدارة بالأهداف لرؤساء المراكز الفترة من 23/9/2012 الى 27/9/2012 بسقارة، ودورة تنمية مهارات رؤساء مراكز ومدن فى مجال الشئون القانونية الفترة من 13/1/2013 الى 17/1/2013 بسقارة، دورة تنمية مهارات رؤساء مراكز ومدن فى مجال أملاك الدولة الفترة من 8/12/2013 إلى 10/12/2013 بسقارة، دورة قيادات صف أول رفيعة المستوى من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط.

ومن أبرز وأهم الأعمال والانجازات: المنسق العام بين محافظة الإسماعيلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية ( حفر قناة السويس الجديدة – مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية – مشروع الإسماعيلية الجديدة – مشروع سحارات سرابيوم – مشروع الطرق والمحاور القومية – مشروع مجمع الصوامع)، والمنسق العام بين محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لمتابعة تنفيذ (مشروع الاستزراع السمكى – جميع الأعمال التى يتم تنفيذها بين المحافظة وهيئة قناة السويس داخل المحافظة)، وحصول قرية أبوخليفة على عدد من الجوائز على مستوى الدولة أثناء رئاسته للقرية، الإشراف على تنفيذ وإنشاء قرية الأمل لشباب الخريجين بمركز ومدينة القنطرة شرق وهى من أهم المشروعات القومية ضمن المليون ونصف فدان وتعتبر قرية الأمل نموذجاً، الإشراف على إنشاء وتنفيذ المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، الإشراف على تنفيذ حملات استرداد أراضي أملاك الدولة بمحافظة الإسماعيلية . الإشراف على تنفيذ برنامج وإجراءات تقنين أوضاع اليد بمحافظة الإسماعيلية، الإشراف على رفع كفاءة المحاور المرورية بمحافظة الإسماعيلية (طريق محمد على وام كلثوم وإنشاء عدد 5 كبارى " دوران " على ترعة الإسماعيلية)، الإشراف على ملف تطوير العشوائيات بمحافظة الإسماعيلية ويشمل (تطوير منطقة الكوكاكولا - تطوير منطقة علي عيد بأبو عطوة بتكلفة68 مليون – تطوير سوق الجمعه – إنشاء سوق السمك المطور)، والإشراف على تنفيذ انشاء مشروع مجمع الورش الحرفية بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة المستقبل بتكلفة تقديرية 85 مليون جنية وجارى العمل به.