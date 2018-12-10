شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب شخصان (رجل وسيدة) بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص أثناء سيرهما على طريق «العريش/القنطرة شرق» الدولي في منطقة بالوظة بمركز بئر العبد. أسفر الحادث عن إصابة إلهام حسن أحمد، 55 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وفرج أشرف محمد، 27 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى أيضا، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبدالمركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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