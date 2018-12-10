شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لسيدة مُسنة ويأمر بتوصيل خط مياه شرب لمنزلها بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لسيدة مسنة تعيش بمفردها بمنزل مقام بالطوب الأحمر القديم بقرية بهنباي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتوصيل خط مياه الشرب لمنزلها لتتمكن من الحصول على كوب مياه نظيف.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الشرقية، الإثنين، لعدد من المواطنين من مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وممثلي الجهات المعنية لاستعراض وحل مشاكل المواطنين، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

تقدمت السيدة المسنة بطلب لمحافظ الشرقية تلتمس مساعدتها في توصيل خط مياه الشرب لمنزلها بعد معاناة طويلة وعدم تمكنها من توصيله، على الفور كلف محافظ الشرقية مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ورئاسة مركز الزقازيق بتذليل كل العقبات أمام توصيل خط مياه الشرب لمنزل السيدة تلبية لرغبتها، مؤكداً أنه من حق المواطن الحصول على كوب مياه نظيف.

قدمت السيدة الشكر لمحافظ الشرقية على لمسته الإنسانية وإصدار توجيهاته لممثلي الجهات المعنية بتذليل العقبات أمام توصيل خط المياه لمنوزلها بقرية بهنباي.