شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوسعدة»: الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث أهم الضمانات لنظام ديمقراطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها قانون الجمعيات الأهلية الأخير، حيث يجب سن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر وليس على الشكل الذي جاء به قانون الجمعيات الجديد من كبح حرية العمل الأهلي في مصر، كما ينبغي وقف حملات التشويه ضد المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

ودعت المنظمة، في بيان لها أمس، بمناسبة الذكرى السبعين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى تحقيق تنمية مستدامة لا تتعامل فقط مع الأرقام والموازنات بشكل تجريدي وانما حماية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البيان أن حقوق الإنسان هي أحد الأسس التي يجب أن يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوى العالم، لأن احترام حقوق الإنسان يعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحقه في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية، وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.

وطالب البيان بالعمل على تعزيز استقلال القضاء والمحاكمات العادلة وحق الدفاع، والتأكيد على الإفراج عن المتظاهرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن والذين لم يرتكبوا أعمال العنف طبقا للمبادرة التي أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان وتقدمت بها إلى المستشار النائب العام.

وأكد البيان ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور والتي نصت على «لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة»، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور والتي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان لها قوة القانون، وحيث حظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ودعا البيان الحكومة إلى تعديل قانون الإرهاب بما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.

وأكد البيان على حقوق الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، من خلال حث الأمم المتحدة على التصدي للممارسات القمعية التي تقوم بها إسرائيل واستخدام آلة البطش والعنف في مواجهة الشعب الأعزل، والتأييد المطلق لحق الشعب الفلسطيني المشروع لتحديد مصيره والحصول على استقلاله والعودة إلى أرضه التي تم سلبها منه غصبا وعدوانا.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين أولها قرار مجلس الأمن 242 الذي يلزم إسرائيل بأن تنسحب إلى حدود، والتزام المحتل الإسرائيلي بالقرارات الدولية وباتفاقيات أوسلو 1 و2، وأن تحترم حق الشعب الفلسطيني لتحديد مصيره، وأن تتوقف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها في هذا الشعب من قتل وتهجير واعتقال.

ومن جانبه، أوضح د. حافظ أبوسعدة -رئيس المنظمة- أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية.

وأضاف أبوسعدة أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.