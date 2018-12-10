شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص ١٥.٥ مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم وصل إلى ١٥ مليون و٥٣٣ ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى ظهر الاثنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الغرفة المركزية لمبادرة «١٠٠ مليون صحة» استقبلت، الاثنين، ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وهم اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور رزق السيد مسؤول الحملة بالوزارة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية، حيث تم مناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين في إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عمل ماراثونات رياضية ترويجية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

وعلى صعيد متصل، قال «مجاهد» إنه تم تدريب عدد ٣٠ فريقاً طبياً، صباح الاثنين، بالمعهد القومى لتدريب الأطباء من «أطباء وصيادلة، وإداريين ومدخلى بيانات» للعمل في نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، لافتاً إلى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى قصر العيني، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبى يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس «سي»، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلاً عن التدريب على الإدخال الإلكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

كما كشف المتحدث أنه تم فحص ٢٠٤ ألف و٧٥٢ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الاثنين في محافظات المرحلة الأولى التسعة، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالي تردد ٤٥ ألفا و٩٤ طالبا، وأسيوط ٣٧ ألفا و٩٠٠ طالبا، والبحيرة ٣٧ ألفا و٢٨ طالبا، والقليوبية ٣١ ألفا و٢٠٢ طالب، والفيوم ٢٤ ألفا و٥٠ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في إبريل ٢٠١٩.

وأوضح أن هناك ٣ مليون و٣٢٢ ألف و٣٠٦مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين مليون و١٦٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٤٦٠ ألف و٨٧٣ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٤١٢ ألف و١١ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ ٣٣٤ ألف و٢٤٥ مواطن ثم بني سويف بـ٢٩٦ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ٢٠٨ ألف و٢٦٩ مواطن.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٦% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان والبحر الأحمر بـ١١٩%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.