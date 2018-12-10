شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: بدء تنفيذ «محور ديروط» بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، الإثنين، بدء التنفيذ في إنشاء محور ديروط على النيل، حيث بدأ العمل في تنفيذ خوازيق النيل بالمجري الملاحي للمرحلة الأولى من المحور، والذي يبلغ طولها 15.6 كيلومتر وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1.7 مليار جنيه.

وينفذ المشروع شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل ضمن خطة الحكومة المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية وخاصة في صعيد مصر، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء عدد من محاور النيل على مستوي الجمهورية حيث يتم حاليا إنشاء 6 محاور جديدة على النيل بالصعيد فقط لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكلفة 10 مليار جنيه (محور كلابشة، محور عدلي منصور ،ومحور سمالوط، ومحور ديروط، ومحور قوص، ومحور دراو ).

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المحور سيساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتي الطريق الصحراوي الغربي وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وتوفير فرص عمل والحد من حوادث غرق المعديات المنتشرة بالنيل والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولي لمحور ديروط العلوي على النيل من الطريق الزراعي الغربى والطريق الصحراوى الشرقي بقيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15.600كيلو متر وعــرض 21 مترا حارتين مروريتين لكل اتجاه وتتكون من 5 كباري و7 أنفاق منهم كوبري على النيل بطول حوالي 1000 متر وكوبري على السكة الحديد بطول 630 متر أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ويبلغ مـــــدة المشــــــــروع 36 شهرًا.