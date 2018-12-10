شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: فحص 2.5 مليون مواطن ضمن «100 مليون صحة» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية فحص 2 مليون و500 ألف مواطن حتى الآن ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية والمعروفة بمبادرة «100 مليون صحة»، والتي تنفذ من خلال 859 فرقة طبية بجميع ربوع المحافظة وتستمر حتى 30 ديسمبر الجاري .

وقالت المديرية في بيان، الإثنين، إن فعاليات المبادرة شملت جميع المؤسسات الحكومية ومديريات الخدمات والكليات الجامعية فضلا عن دور العبادة من مساجد وكنائس وأندية رياضية ومراكز شباب ونقابات فرعية لتقديم الخدمات المجانية للمواطنين وتسهيلا على الأسر ومراعاة لظروف عملهم وتقديم كافة الدعم لنجاح المبادرة التي تستهدف القضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية وتحويل الحالات الايجابية إلى مراكز العلاج بمستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، مستشفى القبارى، شرق المدينة والجامعة بالإضافة لعيادة محمد فريد لمنتفعى التأمين الصحي وذلك لإجراء تحاليل الـ«PCR» وما يلزم من التحاليل الأخرى، للتأكد من الإصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الإصابة يتم صرف العلاج مجانًا.

وأشارت المديرية إلى أنه بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويلها لمراكز الإحالة، ويتم صرف علاج لمدة شهر لحين الانتهاء من إجراءات العلاج على نفقة الدولة.