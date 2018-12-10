شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» عن «استمارة المدارس الخاصة»: «سبوبة».. و«التعليم» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» بإلغاء استمارة التقدم للمدارس الخاصة والدولية «الأبليكيشن»، والتي وصوفها بأنها «تمثل عبء مادي ومعنوي على أولياء الأمور والطلاب».

وقالت عبير أحمد مؤسس الحملة في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «الأبلكيشن الذي تطلبه المدارس الخاصة والدولية يعتبر «سبوبة» تستنزف جيوب أولياء الأمور»، مشيرة إلى أن «استمارة التقديم التي تطلبها المدارس الخاصة والدولية والمعروفة باسم الأبلكيشن ليس لها أي فائدة ويتراوح سعرها من 500 إلى ألف جنيه وأكثر من ذلك حسب نوع المدرسة».

وتابعت: «الأبليكيشن ينتج عنه مقابلة للطفل وأولياء الأمور كثيرا ما يكون مخالف للمعايير حيث يمتحن الطفل داخل غرفة مغلقة مع أشخاص يراهم للمرة الأولى بشكل يشكل رهبة وتخوف لديه»، حسب قولها.

وقال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «جمع الأموال من أولياء الأمور تحت مسمى أبليكيشن أو إنترفيو مخالف للقانون، ويجب على المدارس خصم قيمة ما تم تحصيله من ولى الأمر حال قبول الطفل بالمدرسة من قيمة المصروفات المدرسية، أو رد القيمة حال رفض الطفل».

وأضاف المصدر أن «الوزارة بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية ووضع ضوابط لقبول الطلاب ورفض أية أسئلة عنصرية أو طبقية يتم طرحها حال إجراء مقابلات لتحديد المقبولين بالمدارس».