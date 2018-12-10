شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب نائبة من اجتماع «صحة البرلمان» اعتراضًا على غياب الوزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انسحبت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، من اجتماع لجنة الصحة، الاثنين، أثناء مناقشة طلبات إحاطة لنواب الإسكندرية عن أوجه الخلل والقصور في مستشفيات المحافظة، اعتراضاً على تغيب وزيرة الصحة عن الحضور رغم دعوتها أكثر من مرة.

كان نواب الإسكندرية وهم حسني حافظ، وأحمد الشريف، وإلهام المنشاوي، وأحمد خليل خيرالله، وسمير البطيخي، تقدموا بطلبات إحاطة حول ملف الإهمال في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، وطالبوا بحضور الوزيرة، إلا أنهم فوجئوا بحضور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور حسين أبوساطي، رئيس مكتب الوزيرة للاتصال السياسي، والدكتورة ميرفت طله رئيس قطاع التخطيط بوزارة الصحة.

وقالت النائبة، عقب انسحابها من الجلسة، إن «ممثلي الحكومة الذين حضروا الاجتماع ليس بيدهم الأمر، وليسوا أصحاب قرار بالوزارة لتناقش معهم أزمة مستشفيات الإسكندرية، خاصة مستشفى رأس التين التي أصبحت مهددة بالانهيار، بسبب تأخر ترميمها لثلاثة سنوات»، مطالبة بحضور وزيرة الصحة أو اللواء سيد الشاهد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة، للرد على طلبات الإحاطة، بعد إدارج مستشفى رأس التين ضمن الخطة الاستثمارية 2018/19، وإلى الآن لم تتخذ الوزارة أية إجراءات تنفيذية لإنقاذ المستشفى، التي يتردد عيلها أعداد كبيرة من الحالات الطارئة والحوادث يومياً، رغم انهيار بنيتها التحتية، محملة وزارة الصحة مسؤولية انهيار المستشفى في أي وقت، وقالت: «المستشفى تحتاج لترميم عاجل ولكن تأخر الوزارة سيجعل إنهيارها أسرع».