شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى عزبة يرشقون قوات الشرطة بالطوب والحجارة أثناء تنفيذ حملة إزالات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت حملة للإزالات تابعة لمديرية أمن بني سويف، إلى قيام 100 من أهالي «عزبة محمد محمود» التابعة لمركز الفشن، برشق قوات الشرطة بالطوب والحجارة، أثناء تنفيذ حملة إزالات داخل العزبة، مما أدى إلى وقوع خسائر وتلفيات عبارة عن شروخ في زجاج عدد 2 لودر تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وتحطيم زجاج سيارة شركة الكهرباء المرافقين للحملة.

وقامت قوات الشرطة بالسيطرة على الأهالي، وألقت القبض على 6 أشخاص، وهم «إ. ص»، 20 سنة، سائق، و«م. م»، 20 سنة طالب، و«أ. ج»، 23 سنة، و«ع. ح»، 37 سنة، فلاح، و«ع. ح»، 39 سنة، حارس أمن، و«م. ف»، 16 سنة، بدون عمل، وتبين أنهم جميعًا من عزبة محمد محمود، التابعة لقرية صفط النور، بمركز الفشن.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، نفذ حملة إزالات طلبتها أجهزة المحافظة على الأراضي الزراعية بمركز الفشن، واستهدفت الحملة تنفيذ 45 حالة تعدي بعزبة محمد محمود التابعة لقرية صفط النور، وعقب تنفيذ 19 حالة وأثناء تنفيذ القرار رقم 161 لسنة 2017، الصادر من محافظة بني سويف، ضد المواطن محسن أحمد، 32 سنة، فلاح لقيامه ببناء غير مكتمل على أرض زراعية بمساحة نصف قيراط، قام 100 من أهالي القرية برشق القوات بالطوب والحجارة، لمنعهم من استكمال أعمالهم وتنفيذ قرار الإزالة، وقامت قوات الأمن المركزي بتفريق المتجمعين.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط 6 أشخاص، بعد حدوث تلفيات في عدد 2 لودر وسيارة كهرباء مرافقين للحملة، وتم استئناف الحملة وتنفيذ 60 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقرية على مساحة 2 فدان و15 قيراط و12 سهما، بزيادة عن الحالات المستهدفة بعدد 15 قرار آخريين.

وأمر مدير أمن بني سويف، بتشكيل حملة مكبرة برئاسة العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، وقوات قتالية وضباط مباحث مركز الفشن، استهدفت عزبة محمد باشا محمود، التابعة لمركز الفشن، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 من أهالي القرية بحوزتهم 3 فرد خرطوش، وطلقات خاصة بالأسلحة، وعدد 3 أشخاص تم ضبطهم بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء عبارة عن مطواة، وتم تحرير محاضر لهم، كما تم ضبط 71 شخصًا محكوم عليهم في 128 حكمًا في قضايا مختلفة منهم 95 حكم حبس جزئى، و32 حكم حبس مستأنف وشخص محكوم عليه في جناية بالسجن 3 سنوات.