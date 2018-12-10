شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين القاهرة وجامعة عين شمس لبحث كيفية استثمار أراضى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على عراقة جامعة عين شمس ودورها المجتمعى فى خدمة المناطق المحيطة بها والعاصمة ككل من تقديم المشورات العلمية ومساندتها للمبادرات الإيجابية التى تقوم بها المحافظة، والعمل على زيادة الوعى لدى المواطنين بالمجتمع المحيط بها بيئياً وصحياً وسياسياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وحضره كل من الدكتور عمر محمد الحسينى، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور جمال حسين، أستاذ الدراسات الانشائية بكلية الهندسة ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام المساعد.

تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركه بين المحافظة والجامعة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وتضم عدد من المسئولين عن الأملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية بالإضافة إلى خبراء وأساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس فى البنية الأساسية والبيئة والتخطيط للاستفادة من خبرات الجامعة فى وضع رؤية علمية متكاملة للتصور الأمثل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضى التى تم استراداها لزيادة فرص الاستثمار، وتحديد الأنشطة المناسبة قبل طرحها على المسثمرين.

وأضاف المحافظ أنه سيتم عقد ورشة عمل تحت عنوان " القاهرة بين الحاضر والمستقبل " عقب انتهاء اللجنة من أعمالها لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات.