شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مصر الخير" تشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة مصر الخير، أن أجنحة معارض المؤسسة من المنسوجات، والسجاد الحرير والكليم، فضلا عن منتجات شمال سيناء شهدت توافدا كبيرا من المواطنين من خلال برنامج الغارمين، حيث شاركت مؤسسة "مصر الخير" من خلال برنامج الغارمين في العديد من المعارض المصرية في مقدمتها، معرض "تراث من مصر" ومعرضWeddingDay "ودينج دي "لتسويق منتجات الغارمين وأسرهم، والأسر الأكثر احتياجا، حيث تستهدف خطة المؤسسة كذلك توفير فرص عمل من خلال تدريب وتشغيل هذه الفئات علي الصناعات الحرفية المصرية والتراثية في مجالات السجاد والمنسوجات.

وقالت سهير عِوَض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير فى تصريحات اليوم، إنه من خلال العمل في برنامح الغارمين لعدة سنوات وجدنا قصصا وحكايات إنسانية مؤلمة كلها تدور لسد الاحتياجات، وأبسط مطالب الحياة الكريمة، التي جعلت الكثير من الأسر تدخل في برنامج المؤسسة متاهة الديون ومشاكلها وتدور كلها في فلك الفقر والاحتياج فهما نتيجة حتمية للجهل وعدم التعليم وعدم وجود باب رزق دائم، فكان لابد من علاج المشكلة من جذورها ووضع خطة للتمكين الشامل بمعني إعادة صياغة لحياة هؤلاء الأسر من الناحية الاجتماعية والصحية والتعليمية لأولادهم، ودعمهم في مراحل التعليم لِيسد فجوة الجهل، مشيرة إلي أنهم أخذواعلي عاتقهم في برنامج الغارمين فتح باب جديد في حياة هؤلاء الأسر سواء الغارمين أو الأسر الأكثر احتياجا، فبدأنا برحلة تدريب، وتعليم الحرف اليدوية حتييصبح لديهم مهنة تفتح لهم باب الرزق، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة.

وأضافت سهير عِوَض، إننا نستعد حاليا لإنشاء مراكز للتدريب علي صناعة السجاد والحرف اليدوية لإعطاء شهادة خبرة معتمدة، تكون بمثابة شهادة تساعد عليالعمل، سواء في مصانع مصر الخير أو اَي مصانع أو ورش أخري في المحافظات، بالإضافة لإطلاق حملة مبادرة "أنوال الخير" التي يمكن المساعدة خلالها في فتح باب رزق لثلاث أسر من خلال المتبرعين، لشراء النول وثمنه حوالي ٧ آلاف جنيه شامل كافة مستلزماته والخامات وكأنه ساهم في فتح مصنع صغير داخل البيوت أو اَي مكان صغير، بالإضافة للاهتمام بالتعليم، لافتة إلي أنهم يقومون من خلال البروتوكلات الموقعة بين مؤسسة مصر الخير، والجهات التعليمية بفتح فصول لمحو الأمية ملحقة بالمصانع وأيضا فصول مدراس مجتمع لأبنائهم المتسربين لضمان الخروج من دائرة الجهل، وبذلك نكون مبادرة برنامج الغارمين نموذج شامل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتعليمي للمشاركة الحقيقية في تنمية المجتمع.



مصر الخيرتشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية (1)



مصر الخيرتشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية (2)



مصر الخيرتشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية (3)



مصر الخيرتشارك بمنتجات الغارمين في معارض التراث والصناعات اليدوية (4)