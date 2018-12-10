شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ديسمبر.. انتهاء سحب ملفات التعيين لطلبة الحقوق والشرطة بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر مجلس الدولة، بتلقى طلبات سحب أوراق التقدم بوظيفة "مندوب مساعد" من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017، حتى يوم 15 ديسمبر الجارى.

واشترط المجلس فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة، وأن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

ويستمر سحب الطلبات وفقا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل .