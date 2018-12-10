شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصيادلة: تعديل لائحتى تقاليد المهنة والداخلية حق أصيل للجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن تعديل اللائحة حق أصيل للجمعية العمومية، وفقا للمادة (29) الفقرة (2)، والتى تنص على اختصاص مجلس النقابة باقتراح اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة، وما يرى ادخاله عليهما.

أضاف عبيد، أن المادة (3) الفقرة (3) تنص على أن حسن السير والسمعة شرط من شروط العضوية واستمرارها وشرط من شروط القيد.

وأوضح نقيب عام الصيادلة، أن المشككين روجوا عدد من الشائعات أولها: "إننا لن ندعو إلى الانتخابات، ومتمسكون بمواقعنا بدون انتخابات وهم كاذبون، والحمد لله تم الدعوة فى موعدها"، مؤكدا أن كل هذه الشائعات الهدف منها إثارة البلبلة وشق الصف.

دعا نقيب عام الصيادلة، الجميع للتكاتف والبعد عن الشائعات والأخبار المغلوطة من أجل تحقيق مصالح جموع الصيادلة وتطوير المهنة.