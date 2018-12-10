شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه لتنزانيا غدا للمشاركة فى مراسم توقيع سد ستيجلر جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء لتنزانيا للمشاركة فى مراسم مشروع سد "ستيجلر جورج" والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية. ويرافق رئيس الوزراء عددا من الوزراء والمسئولين ووفدا إعلاميا خلال زيارته لتنزانيا.

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