شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعلن طرح أول وحدات سكنية بالعلمين والمنصورة الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للقطاع العقارى والتجارى، أنه سيتم طرح أول وحدات سكنية فى مدينة العلمين الجديدة خلال أيام.

وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه سيتم طرح نحو 500 وحدة بمساحات مختلفة تبدأ من 130 متر فى منطقة الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، كما سيتم طرح أول وحدات اسكان اجتماعى متميز للمدينة لتناسب كافة الفئات الراغبة فى الحجز بالمدينة الجديدة.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن الطرح المقبل سيشمل وحدات سكن مصر فى مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك وحدات بمشروع جنة فى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، وعدد من المدن الأخرى.

وأكد أن الطرح سيكون بنظام أسبقية الحجز وبنظام الاون لاين، وانتهى عصر القرعة اليديوية، مؤكدا أن نظام الأون لاين وأسبقية الحجز أكثر شفافية وأقل شكاوى من نظام القرعة.