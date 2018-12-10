شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحص 15.5 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة الكشف عن فيروس سى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالى المواطنين الذين تم فحصهم وصل إلى 15 مليون و 533 ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى ظهر اليوم الإثنين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الغرفة المركزية لمبادرة "100 مليون صحة" استقبلت، اليوم، ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وهم اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتور رزق السيد مسئول الحملة بالوزارة، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة الرياضية.

حيث تم مناقشة التنسيق والتعاون بين الوزارتين فى إقامة مسابقات لاختيار الشباب بالمواصفات الجسمانية المتناسقة لحث الشباب على الحفاظ على رفع اللياقة البدنية والصحية، بالاضافة الى التنسيق بشأن عمل ماراثونات رياضية ترويجية في مختلف المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسية.

وفِي سياق متصل قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تدريب 30 فريقاً طبياً، صباح اليوم، بالمعهد القومى لتدريب الاطباء من " أطباء وصيادلة، واداريين ومدخلى بيانات" للعمل فى نقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية، لافتاً الى أن جميع المتدربين من جامعة القاهرة ، وذلك للعمل بنقاط المسح بمستشفى القصر العيني، مشيراً الى ان البرنامج التدريبى يعطى المتدرب المهارات والخبرات على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على اساسيات فحص الأمراض غير السارية، ومهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين، فضلاً عن التدريب على الادخال الالكتروني لتطبيق المسح الخاص بالمبادرة.

كما كشف "مجاهد" أنه تم فحص 204 ألف و 752 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاثنين ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة ، مشيراً الى أن محافظة اسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 45 ألف و 94 طالب، وأسيوط 37 الف و 900 طالب، والبحيرة 37 الف و 28 طالب، والقليوبية 31 الف و 202 طالب ، والفيوم 24 ألف و 50 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 3 مليون و 322 ألف و 306 مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين مليون و ١٦٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٤٦٠ ألف و ٨٧٣ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٤١٢ ألف و ١١ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ ٣٣٤ ألف و ٢٤٥ مواطن ثم بني سويف بـ٢٩٦ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ٢٠٨ ألف و ٢٦٩ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٥٦% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان والبحر الاحمر بـ١١٩%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .