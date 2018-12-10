شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" توافق على قانون تنظيم السياحة الصحية من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، على مشروع قانون بتنظيم السياحة الصحية، من حيث المبدأ، فى اجتماعها اليوم المنعقد برئاسة النائب عمرو صدقى، الذى أكد أن مشروع القانون سيصنع طفرة كبيرة فى القطاع الصحى والسياحى، وسيخلق نمط جديد من أنماط السياحة، ستُدر مليارات.

وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ ”الخليج 365” على هامش الاجتماع، أن هذا المشروع سيخلق تنظيم داخل القطاع الصحي والسياحى، حتى لا يتم استخدام هذا النمط استخدام بشكل لا يليق بسمعة مصر، متابعًا: "فى الجزء الاستشفائى فقط، هناك 1300 موقع لذلك فى مصر، وكل موقع يستوعب أكثر من منتجع، هناك دول قائمة على نمط واحد من هذة الأنماط، لدينا عشرات الأنماط بشكل يسمح بإقامة مجتمعات صحية فى مصر".

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الوزارت فى هذا الشأن، متابعًا: "كل وزارة فى طريق، وزير البيئة السابق قال لى فى العام الماضى، إن لديه مساحات شاسعة دون أى استغلال، وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق بين الوزارات، لتطوير هذا القطاع".