شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. القوات المسلحة تطالب بعدم استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالزى العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة

طالب العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

وأكد المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تهيب بأصحاب شركات ومصانع الأقمشة والمنسوجات بعدم استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهه بالملابس العسكرية.

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع قبرص، خلال أسبوعين، بشأن البدء فى خط الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 2000 ميجا وات، وذلك بعد انتهاء مراجعة الدراسة التى أعدها الجانب القبرصي.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميجا وات يناير القادم بحد أقصى إن لم يكن نهاية الشهر الجاري.

استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم الإنجازات التى حققها قطاع البترول منذ عام 2014 وحتى عام 2018، حيث تم توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حوالى 14 مليار دولار وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بمنطقتى البحر الأحمر وجنوب مصر وخفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الثلث لتصل إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونية 2018 وهى أقل قيمة منذ عام 2010.

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميجا وات يناير القادم بحد أقصى إن لم يكن نهاية الشهر الجاري.

قرر اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهـرة للمنطقة الجنوبية، غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بدون تراخيص بشارع عمر بن الخطاب بحي المعادى، وذلك استجابة لشكاوى الأهالى.

ألقى صباح اليوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذى يسلط الأضواء على واقع الطاقة فى مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030