شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى تصل القاهرة على رأس وفد للقاء عدد من المسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، وزيرة الامن الداخلي الامريكية، قادمة من نيويورك علي راس وفد امريكي في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين لبحث القضايا الامنية ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة الارهاب .

صرحت مصادر مطلعة بالمطار وصلت الوزيرة علي الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، كان فى استقبالها بالمطار القنصل الأمريكى بالقاهرة ، وتم إنهاء إجراءات وصولها والوفد المرافق لها باستراحة كبار الزوار بالمطار .