شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح شقق للإيجار ما زال قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، بوزارة الإسكان، أن طرح مرحلة جديدة لشقق الإيجار ما زال فى مرحلة الدراسة ولم يتم البت فيه حتى الان، لافتا إلى أنه تم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة الصندوق ولكن لم يوجد قرار نهائى حوله.

وأضاف عبد الله رشدى، أن المرحلة الأولى لشقق الايجار، شهدت اقبال على مناطق وأخرى لم تشهد اقبال كبير، وهو ما يجعل مسألة طرح شقق ايجار مرة أخرى لن يجد اقبال كبير لدى مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن صندوق التمويل العقارى، كان قد أعلن مطلع العام الجار عن طرح عدد من الوحدات السكنية للايجار وليس التمليك للمواطنين الذين يقل دخلهم عن الـ1500 جنيه، وتستمر مدة الايجار لمدة 7 سنوات، وتجدد مرة أخرى بعد إجراء بحث اجتماعى على العميل .

واشترطت الوزارة فى الإعلان السابق عدم استفادة المستأجر أو المتقدم من أى دعم قبل ذلك سواء هو أو أفراد أسرته، كما لا بد أن تكون الوحدة المراد استئجارها في المحافظة القائم بها أو التي يعمل بها.