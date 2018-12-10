"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تأهيل القيادات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي ندا، عضو مجلس النواب، بشأن تأهيل القيادات العامة في الإدارة المحلية قبل تولي الوظائف القيادية مع تحديد الرؤية والاستراتيجية؛ لأن وضوح الرؤية والاستراتيجية لدى المرشح للقيادة تعزز من دافعيته بالدور القيادي وكذلك التخلص من الأٍساليب التقليدية التي تقتصر على اكتساب الخبرات.

واستعرض النائب فتحي ندا، طلب الإحاطة، مؤكدا أننا في حاجة لتأهيل القيادات المحلية قبل توليها المسؤولية، وأن يحدث حالة تسليم وتسلم للقيادات؛ لأننا نعاني من عدم استكمال الخطط، وكل مسؤول لا يبدأ من حيث انتهى السابق عليه، ويبدأ بفكره ورؤيته، دون أي تواصل وهذا أمر يعد كارثة في حق الشعب المصري.

وطالب ندا، بضرورة تأهيل القيادات المحلية بمعاهد وأكاديميات تدريب، توعي الدور التنفيذي والسياسي للقيادات، وأن يكون لديهم رؤية واضحة بالدور المنوط بهم.

وعقب على حديثه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة بأنه محق في طلبه، بالرغم مما تقوم به وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، إلا أن درجة الرضا ليست في محلها، مشيرا إلى أن الوزارة تعلن مسابقات وتدريبات بمعهد زوسر، ولكن النتيجة المأمولة لم نصل لها بعد.