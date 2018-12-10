عضو "إعلام النواب" تنتقد غياب ممثلي الهيئة الوطنية عن اجتماع اللجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتقدت جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب، غياب ممثلي الهيئة الوطنية للإعلام، عن اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة أوضاع العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئة.

وأوضحت النائبة، أن لجنة القوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، أرسلت طلبًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زناتي، للحضور لاجتماع اللجنة بالأمس، لكنه لم يحضر ولم يرسل من ينوب عنه لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به والخاص بالعاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

وأوضحت النائبة، أن ممثلي وزارة المالية ووزيرة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرصوا على الحضور، لمناقشة أوضاع هؤلاء العاملين وحل المشاكل التي يعانون منها.

وأشارت إلى أن ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أفاد بأنه لم يؤخذ رأى الجهاز في إعارة العاملين، وأن الإعارة لم تتم طبقا للوائح والقوانين، مؤكدة أنه سيتم دعوة جميع الأطراف مرة ثانية لمناقشة طلب الإحاطة.

وأكدت أن البحث حلول للمشكلات يساعد على النهوض بالمؤسسات الإعلامية التابعة للدولة وهو ما يُوفر الكثير من الأموال المهدرة في "مضيعة الوقت"، مشددة على ضرورة أن تستعيد المؤسسات الإعلامية قوتها مرة أخرى لأنها تعتبر أحد أدوات الدولة في مخاطبة الرأي العام وبث القيم والثقافة الأصيلة التي تحافظ على الهوية المصرية وأي مشاكل فيها تؤثر على طبيعة عملها.