بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بعد تأخير ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة.
وكان مقرر أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، إلا أن غياب النواب، تسبب في تأخيرها.
وبدأ علي عبدالعال، الجلسة، باستعراض مجموعة من البيانات العاجلة الموجهة للحكومة، بشأن عدد من القضايا والمشكلات.
ومن بينها ما قدمه النائب صلاح حسب الله، بشأن استعدادات الحكومة، لتجنب الآثار السلبية للأمطار، وما ينتج عنها من مشكلات.
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