من الحوامدية للصف.. رحلة مباحث التموين لإحباط تهريب 60 طن سكر مدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ظن سائق جرار محمل بأطنان من السكر المدعم أن هدفه بات قريب المنال، إذ لا تفصله سوى خطوات قليلة عن حصوله على مبلغ مالي كبير يعينه على المرور من أزمة مالية ألمت به مؤخرًا غير عابئ بالمواطنين البسطاء مستحقي الدعم الذين سيحرمون من المقررات التموينية المقررة لهم بعد تسلميه للحمولة لأحد تجار السوق السوداء، لكن مباحث التموين بالجيزة بددت أحلامه وجعلتها سرابا.

رحلة معتادة يقطعها سائق الجرار من مركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، إلى مركز أوسيم، حيث فرع الجملة المنوط بتوزيع السلع المدعمة على مستحقيها، وفق البطاقات الذكية لكن حاجته للمال اضطرته لقبول عرض مجزي من أحد التجار بمساعدته في الحصول على حملة السيارة من السكر المدعم مقابل مبلغ مالي جيد.

داخل مكتبه، كان العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، يتابع ما تم إنجازه في واقعة التحفظ على 21 طنا من السكر المدعم داخل مخزن غير مرخص بمركز أبو النمرس، لكن اتصالا من رقم معلوم قطع ما كان ينجزه، أخبره المتصل بمعلومة هامة.

بعد إنهاء المكالمة، جلس العميد مصطفى البكري محاولا ترتيب أوراقه للتأكد من صحة المعلومة والتي تفيد بأن سائق جرار محمل بأطنان من السكر المدعم بصدد تسليم الحمولة لأحد التجار بمركز الصف، جنوب المحافظة.

لم يتردد مدير مباحث التموين في إخبار اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي طالبه بوضع خطة بحث محكمة من خلال عناصر المعلومات السرية للوقوف على حقيقة الأمر خاصة أنها تأتي بعد 24 ساعة من مأمورية أبو النمرس الناجحة.

في غضون وقت قصير، أكدت التحريات صحة المعلومات، انطلقت بعدها مأمورية قادها العميد مصطفى البكري ومفتشي الأغذية -عقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت من ضبط السائق أثناء قيادتها الجرار بمنطقة الطرفاية بمركز البدرشين، وبحوزته نحو 60 طنا من السكر المدعم، كان في طريقه لتسليمها إلى تاجر بمركز الصف بدلا من تسليمها إلى فرع الجملة بأوسيم.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وسط إشادة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بجهود مباحث التموين في التصدي لقضايا الاستيلاء على المال العام، وحماية المستهلكين خاصة محدودي الدخل.